بعد رغبة الزمالك بتأجيل نهائي البطولة.. أحمد فهمي: "إفريقيا للكبار"

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دعم الفنان أحمد فهمي، النادي الأهلي من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب "فهمي" قائلا: "العب برجولة موت على الكورة أفريقيا للكبار وانت يا أهلي الأسطورة العوده_مش_هزار_العب_باصرار".



يذكر ان آخر أعمال الفنان أحمد فهمي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "رجالة البيت"، مع عدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية لهذا العام وهو بطولة وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول.