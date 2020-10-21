بعد رغبة الزمالك بتأجيل نهائي البطولة.. أحمد فهمي: "إفريقيا للكبار"

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
دعم الفنان أحمد فهمي، النادي الأهلي من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "فهمي" قائلا: "العب برجولة موت على الكورة أفريقيا للكبار وانت يا أهلي الأسطورة العوده_مش_هزار_العب_باصرار".

يذكر ان آخر أعمال الفنان أحمد فهمي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "رجالة البيت"، مع عدد من الفنانين وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية لهذا العام وهو بطولة وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني أحمد فهمي

أخبار تهمك

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة غدا.. وهذه حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 9 ساعات

منتخب السويس يضم ثنائي المريخ استعدادا للموسم المقبل

منذ ساعة و 13 دقيقة

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ أقل من ساعتين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

خبر سار في الأهلي قبل موقعة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على عودة نجمه المعار بشكل لنهائي

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

باتشيكو يحسم موقفه من مشاركة فرجاني ساسي في مباراة الزمالك والرجاء

منذ نصف ساعة

بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلي بشأن بقاء أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ 37 دقيقة

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

بسبب مسلسل "رجالة البيت".. ويزو وفهمي وأكرم حسني في عملية سرقة جديدة

بيومي فؤاد يجهز كعك العيد في "رجالة البيت"

أحمد فهمي وأكرم حسني يعرضا ويزو للقتل

شاهد..محمد جمعة يبكي من تمثيل أحمد فهمي وأكرم حسني في رجالة البيت

أبرز أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "رجالة البيت"

أحمد فهمى يسخر من محمد هنيدى والأخير يقصف جبهته

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

10:00 م

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

09:32 م

بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

11:06 م

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»