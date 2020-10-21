في بيان رسمي.. الرجاء المغربي يعلن خطواته لتأجيل مباراة الزمالك وينتظر رد الكاف

كشف نادي الرجاء البيضاوي المغربي، عن الخطوات التي اتخذها لحل أزمة مباراة الفريق أمام الزمالك في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قراره الرسمي الخاص بموعد المباراة خلال الساعات المقبلة.

وجاء بيان الرجاء على النحو التالي:

بعد اكتشاف 8 حالات إصابة بكورونا في صفوف لاعبي نادي الرجاء الرياضي عقب المسحة الطبية التي اجراها النادي يوم الاثنين 19 اكتوبر 2020، ينهي المكتب المديري للنادي للرأي العام الرياضي و الرجاوي ما يلي:

- تم عقد اجتماع عاجل زوال يوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 بين السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، و السيد جواد الزيات، رئيس النادي، لتدارس وضعية الحالة الوبائية للنادي و آثارها على لقاء اياب نصف نهائي كأس الأبطال الافريقي المبرمج يوم السبت 24 اكتوبر 2020؛

- بمبادرة من السيد فوزي لقجع، تم عقد اجتماع رسمي مساء يوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020، بين وفد اداري لنادي الرجاء الرياضي يترأسه السيد أنيس محفوظ، الكاتب العام، و السيد عبد السلام حنات، رئيس البعثة الرياضية، و مدير لجنة المسابقات الأفريقية بالكاف لبسط و شرح وضعية القوة القاهرة التي يعيشها نادي الرجاء الرياضي من الجانب الرياضي و الاداري و لطلب تاجيل اللقاء إلى موعد لاحق.

- بناءً على ما سبق، تقدم نادي الرجاء الرياضي منتصف ليلة الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 بطلب رسمي للكاف لتاجيل اللقاء إلى موعد لاحق بالنظر لعدد حالات كورونا التي اصابت لاعبي الفريق و لاستحالة مغادرة التراب الوطني في هذه الوضعية.

- نادي الرجاء الرياضي لا زال ينتظر قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بهذا الخصوص و سيطلع الرأي العام الوطني بهذا القرار بمجرد التوصل به.

- نادي الرجاء الرياضي ينتهز الفرصة للتقدم بالشكر و الامتنان للسيد فوزي لقجع على مواكبته لهذا الملف بصفة مباشرة و دقيقة ولدعمه للنادي سواء في المحنة الصحية التي يمر منها حاليا أو في تجاوز الأزمة الهيكلية و المالية التي مر منها النادي و كذلك في مختلف الاستحقاقات الرياضية الدولية و القارية التي يخوضها نادي الرجاء الرياضي.





ونجح الزمالك في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بنتيجة 1-0، وحتى الآن، من المقرر أن تقام مباراة الإياب بملعب استاد القاهرة يوم السبت 24 أكتوبر.







