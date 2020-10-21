هل يواصل ديمبيلي تألقه مع برشلونة ؟

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة الإسباني قدم مردودا طيباً عندما شارك في الشوط الثاني من مباراة فريقه الكتالوني أمام ضيفه فيرينكفاروسي المجري في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي فاز بها البرسا بخمسة أهداف مقابل هدف.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ديمبيلي تمكن من صناعة الهدف الرابع للفريق الكتالوني الذي سجله النجم الفرنسي الشاب بيدري جونزاليس بعد أن قام ديمبيلي بمجهود رائع في الجبهة اليمنى ثم سجل الهدف الخامس بعد تمريرة صنعها له قائد برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكدت التقارير الصحفية أن النجم الفرنسي يفرض نفسه على الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني حتى يضعه في التشكيلة الأساسية في مباراة كلاسيكو الأرض أمام غريمه التقليدي ريال مدريد خاصة أن مواطنه أنطوان جريزمان يعيش فترة صعبة مع كثير من الشكوك بسبب آداؤه المتواضع مع الفريق الكتالوني.

وأوضحت التقارير الصحفية أن عودة ديمبيلي القوية تأتي بعد فترة طويلة من الغياب عن التألق، حيث قضى كل الموسم الماضي تقريباً غائباً بسبب الإصابات وكانت مشاركاته محدودة منذ بداية الموسم الحالي، حيث كان رونالد كومان يفضل الإعتماد على فاتي وجريزمان.

وأفادت التقارير الصحفية بأن عودة ديمبيلي إلى مستواه سيكون من الأنباء السارة لجمهور برشلونة في هذا التوقيت ولكن النجم الفرنسي مطالب بالعمل الجاد في التدريبات والتركيز على كرة القدم بالإضافة إلى أن يكون محظوظ بالإبتعاد عن الإصابات حتى يُظهر قدراته المذهلة.

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