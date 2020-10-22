في ذكرى ميلاده.. تعرف على الأيام الأخيرة في حياة حسن الأسمر

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:19 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد المطرب الكبير حسن الأسمر، واحد من أشهر مطربي الفن الشعبي في مصر.

قدم عدة أغاني ومواويل شعبية على مدار مسيرته الفنية، بالإضافة إلى تقديم أدوار سينمائية ودرامية تركت بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري.

اختفى حسن الأسمر، عن الأنظار 3 أعوام حتى عاد في إعلان تليفزيوني لإحدى شركات المحمول، حيث استعانت الشركة بصوته على لحن أغنيته الأشهر "كتاب حياتي يا عين"، وبعد الإعلان بأيام قليلة توفى حسن الأسمر إثر أزمة قلبية مفاجئة في يوم 7 أغسطس عام 2011.


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