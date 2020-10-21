محافظ الدقهلية عن مديرة مدرسة عمر مكرم: "لو تاريخها يشفع لها.. لجنة القيادات ستحدد موقفها"

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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نفى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، التنمر على مديرة مدرسة عمر مكرم قائلا: "أصحاب النفوس الضعيفة وراء هذا الإدعاء".

وروى مختار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، تفاصيل واقعة تفقده لمدرسة عمر مكرم وتوقيع عقوبة على المديرة قائلا: "دخلت مدرسة عمر مكرم بشكل مفاجئ خلال جولة تفقدية وللأسف لم أجد أي مظاهر لاستقبال العام الدراسي"، مشيرا إلى أن المدرية حولت فصل كي جي كمكتب خاص بها.

وأضاف "سألت المديرة عن سبب تحويل الفصل إلى مكتب، فأخبرتني أن النور لا يدخل الفصل، فتساءلت عن سبب عدم تنظيف الشباك فأخبرتني بعدم وجود عمال وقمت بإزالة الشباك بنفسي وطالبتها بأن تقوم بنفس الفعل"، مردفا: "الحقائق زيفت والموضوع حول إلى قصة أخرى".

وأكمل "أكن كل الاحترام لكافة المعلمين وبين الوظيفة التنفيذية والإدارية، فهي ليست للتكريم أو التشريف"، مؤكدا أن قصد بلفظ "فاشلة" إداريا وليس في المطلق بدليل إخبارها أنها ستعود لعملها الأصلي كمعلمة لغة عربية.

وأشار إلى أن المواقع والقنوات الداعمة للإرهاب تلاعبت بفيديو الواقعة، لافتا إلى أن تلقى تهديدات عبر الواتساب من أصحاب توجهات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابع "مدرسة عمر مكرم لم تكن مهيأة للعام الدراسي، والأتربة كانت تملأها خلال الزيارة"، لافتا إلى أن وكيل الوزارة حول المديرة إلى التحقيق.

واختتم "لم أكن قاسيا مع مديرة مدرسة عمر مكرم، أنا عندي أخت وزوجة وبنتين ولم أقصد إهانة المعلم، أعتز بكل سيدة فاضلة في المحافظة، ولجنة القيادات ستبحث موقفها إذا كانت تستحق إكمال موهبتها أم لا".

ووعد محافظ الدقهلية الإعلامي أحمد موسى بأنه سيرسل سيارة إلى المعلمة صاحبة الواقعة لاستقبالها في الديوان العام للمحافظة قائلا: "لو تاريخها يشفع لها، لجنة القيادات ستحدد موقفها ونعتبر الأزمة موقف عارض وتتولى مهمتها في مدرسة أخرى".

كانت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطع فيديو لمحافظ الدقهلية، خلال زيارة لمدرسة عمر مكرم الابتدائية بدكرنس، وهو يعرف ويشرح لمديرة المدرسة، كيفية خلع شباك ألوميتال لتنظيفه، لقيامها بنقل تلاميذ الحضانة إليه، وطلب منها خلع ضلفه بنفسها.

وتعود الواقعة أثناء تنفيذ حملة مكبرة على مركز دكرنس الاسبوع الماضي، وعند دخول المحافظ لأحد الفصول المخصص للإدارة بالمدرسة، لأن المديرة رأيها أنه لا يصلح للحضانة لأنه ضلمة، ولذلك نقلت الحضانة للدور الثاني، واعترض المحافظ على الكلام وقام بخلع الشباك، بنفسه ووجه كلامه للمديرية "لو جبت واحد عنده ضمير شوية نزله ونظفه إيه اللي هايحصل في الدنيا، وطلب من المديرة" تعرفي تنزليه، متعرفيش تنزليه ليه، ينزل كده فردت أنا أول مرة أعرف، وخلعت ضلفة بنفسها فقال" لا والله، ترفعيهم وتنزليهم وتخلي واحد ينظفهم هو ده موضوع، السلك يتنظف، ونور ربنا يخش، وتبقي Kg1 في الدور الأرضي والإدارة في الدور اللي فوقيه".

وأمر الدكتور أيمن مختار، محافظة الدقهلية، بعزل مديرة المدرسة من منصبها، وعودتها إلي العمل كمعلمة لغة عربية.

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