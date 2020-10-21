البابا تواضروس يشهد الاحتفال باليوبيل الذهبي لسيامة القمص إيليا رؤوف



ويقام اليوم العالمي للعصا البيضاء يوم ١٥ من شهر أكتوبر كل عام، ويهدف إلى تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك، وإلى نشر الوعي بحقوق المكفوفين، ومعالجة الآثار السلبية للعزل الاجتماعي الذي يتعرضون له.



تضمن الاحتفال عروضًا متنوعة من بينها فقرات ألحان وترانيم وأغانٍ وطنية قدمها مكفوفون من محافظات مختلفة، كما تضمن كلمات لعدد من المسؤولين المعنيين داخل الكنيسة وخارجها بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة عمومًا وأصحاب الإعاقات البصرية خصوصًا، بالإضافة إلى كلمة قداسة البابا التي تحدث فيها عن الطاقات والمواهب التي يتمتع بها أصحاب العصا البيضاء، وعبر فيها عن اهتمامه الشخصي بخدمة المكفوفين، كما ألقت وزيرة الهجرة كذلك كلمة ركزت فيها على يوم العصا البيضاء وما يمثله من معانٍ وعن الرموز التي تساعد في تمكين أصحاب الإعاقة البصرية والغير عمومًا، وأشارت الوزيرة إلى دور الكنيسة القبطية في أزمة العالقين في كينيا كمثال للمؤسسات المهتمة بمساعدة الغير، وأشارت إلى مشروع بروتوكول تعاون بين الوزارة والكنيسة يخص المبادرة الرئاسية لمراكب النجاة.



وعقب انتهاء الكلمات قدم نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، درع تكريم لقداسة البابا الذي قدم بدوره درع التكريم للسفيرة نبيلة مكرم، ووزع الهدايا على أحبار الكنيسة وممثلي الجمعيات والخدمات المختلفة الحاضرين، كما كرم قداسته عددًا من الحاصلين على درجة الدكتوراه.



شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الاحتفال باليوبيل الذهبي لسيامة القمص إيليا رؤوف كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالمنيل، إحدى كنائس قطاع مصر القديمة.وقدم كورال الكنيسة ذاتها عددًا من الترانيم ثم كرم قداسته القمص إيليا وقدم له هدية تذكارية والتقط صورة معه وأسرته، كما ألقى نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس القطاع كلمة عن خدمة الأب المحتفل به.كما استقبل قداسة البابا تواضروس بالمقر البابوي بالقاهرة اثنين من كهنة إيبارشية نيويورك ونيوإنجلاند، هما القس مايكل آرتين كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول، نايتك، ماسانشوستس والقس رافائيل سيف كاهن كنيسة القديسين الأنبا شنوده والأنبا كاراس، ميلفورد.وأقيمت أمس على مسرح الأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء (رمز الاستقلالية لذوي الإعاقة البصرية)، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.