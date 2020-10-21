إسبانيا أول دولة أوروبية تتجاوز 1 مليون إصابة بكورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:52 م
اسبانيا وكورونا
اسبانيا وكورونا
وكالات
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تجاوزت إسبانيا، اليوم الأربعاء، عتبة 1 مليون إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد لتصبح أول دولة أوروبية تتخطى هذا الحاجز وسط استمرار تسارع ارتفاع الحالات.

 

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، بزيادة عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بواقع 16973 حالة ليصل إلى مستوى 1005295.

 

وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في إسبانيا، التي يبلغ عدد سكانها 47 مليون نسمة، مرتين خلال 6 أسابيع ماضية فقط، بينما يتجاوز مستوى حالات اليومية منذ أواخر أغسطس 10000 حالة.

 

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الجائحة في البلاد وصلت إلى نقطة 34366 حالة بزيادة 156 شخصا خلال اليوم الماضي.

 

وأصبحت إسبانيا بالتالي الدولة الأولى غرب أوروبا والسادسة عالميا التي تتجاوز مستوى 1 مليون إصابة مسجلة بالفيروس.


هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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