خامة صوت مثل الألماس".. متسابقة مصرية تجبر لجنة تحكيم ذا فويس سينيور على اختيارها

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انطلقت منذ قليل ثالث حلقات برنامج ذا فويس سينيور في نسخته الأولى عبر فضائية Mbc.





وصعدت المتسابقة المصرية ميرفت كامل على مسرح ذا فويس وقدمت أغنية للفنانة الجزائرية الراحلة وردة؛ ومنذ الوهلة الأولى لها خطف آذان أعضاء لجنة التحكيم الذين التفوا لها مشيدين بصوتها وأدائها المتمكن.



ولكن قررت ميرفت أن تكمل مشوارها مع الفنان هاني شاكر لأنها تحب صوته وأغانيه منذ الطفولة.





وتبدأ قناة MBC مصر عرض الصيغة العربية من البرنامج العالمي فيthe Voice SENIOR، حيث تلتقي الأصوات الكبيرة على المسرح حيث يتنافس موهوبون وموهوبات ضمن فئةٍ عمرية مخضرمة تفوق الستين.



وأما الهدف فتحقيق الحلم الأكبر بالنجومية والشهرة ونيل الاعتراف بالموهبة وإيصالها إلى الجمهور العربي في كل مكان، تحت أسماع وأنظار النجوم.



يذكر أن المدربين الأربعة: هاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين؛ فيما يقدم البرنامج ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذان يرافقان المشتركين على المسرح وكذلك خلف الكواليس