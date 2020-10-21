خامة صوت مثل الألماس".. متسابقة مصرية تجبر لجنة تحكيم ذا فويس سينيور على اختيارها

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:27 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements





انطلقت منذ قليل ثالث حلقات برنامج ذا فويس سينيور في نسخته الأولى عبر فضائية Mbc.


وصعدت المتسابقة المصرية ميرفت كامل على مسرح ذا فويس وقدمت أغنية للفنانة الجزائرية الراحلة وردة؛ ومنذ الوهلة الأولى لها خطف آذان أعضاء لجنة التحكيم الذين التفوا لها مشيدين بصوتها وأدائها المتمكن.

ولكن قررت ميرفت أن تكمل مشوارها مع الفنان هاني شاكر لأنها تحب صوته وأغانيه منذ الطفولة.


وتبدأ قناة MBC مصر عرض الصيغة العربية من البرنامج العالمي فيthe Voice SENIOR، حيث تلتقي الأصوات الكبيرة على المسرح حيث يتنافس موهوبون وموهوبات ضمن فئةٍ عمرية مخضرمة تفوق الستين.

وأما الهدف فتحقيق الحلم الأكبر بالنجومية والشهرة ونيل الاعتراف بالموهبة وإيصالها إلى الجمهور العربي في كل مكان، تحت أسماع وأنظار النجوم.

يذكر أن المدربين الأربعة: هاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين؛ فيما يقدم البرنامج ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذان يرافقان المشتركين على المسرح وكذلك خلف الكواليس

أخبار تهمك

خبر سار في الأهلي قبل موقعة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يستقر على عودة نجمه المعار بشكل لنهائي

منذ ساعة و 13 دقيقة

منتخب السويس يضم ثنائي المريخ استعدادا للموسم المقبل

منذ ساعة و 12 دقيقة

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلي بشأن بقاء أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة غدا.. وهذه حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يحسم موقفه من مشاركة فرجاني ساسي في مباراة الزمالك والرجاء

منذ نصف ساعة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

منذ 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

10:00 م

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

09:32 م

بيراميدز يخطط لخطف نجم الأهلي

11:06 م

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»