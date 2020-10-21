طارق فهمي: مصر نجحت في محاصرة تركيا في شرق المتوسط



وتابع "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأربعاء، أن الجانب التركي تعامل باستخفاف مع التهديديات الأوروبية بضرورة وقف التنقيب عن الغاز في المياه الاقليمية لدولة قبرص، مشيرًا إلى أن الامن الاوربي وشرق المتوسط مهدد، وعلى المجتمع الدولي ان يقف في موجه الممارسات التركية.



ولفت إلى ان هناك ضرورة لوجود موقف فرنسي ألماني واضح ضد التهديدات التركية في شرق المتوسط، مشيرًا إلى أن مصر هي التي حاصرت التمدد التركي في المنطقة مثل تحديد خط سرت الجفرة، خلاف أنها وقفت التمدد والتحركات التركية في شرق المتوسط من خلال توقيع اتفاقيات ترسيم حدود مع كلًا من اليونان وقبرص، لافتَا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات مفصلية لمحاصرة التمدد التركي في شرق المتوسط.



قال الدكتور طاق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك فرصة كبيرة لتطوير العلاقات بين مصر وقبرص واليونان، بعد تحويل منتدى شرق المتوسط لمنظمة دولية، خلاف التطورات الدولية التي شملت ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وقبرص.