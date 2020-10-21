بشرى سارة من محافظ الدقهلية لـ مديرة مدرسة عمر مكرم الابتدائية

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استجاب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لطلب الإعلامي أحمد موسى بـ "تطييب خاطر" مديرة مدرسة عمر مكرم الابتدائية، مشيرا إلى أنه ينتظرها غدًا فى مقر المحافظة.



وقال "مختار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إنه سيقوم بإرسال سيارة خاصة لـ المديرة، وسيجلس معها، مؤكدا أنه يعمل من أجل المواطن المصري، ولم يقصد التنمر على مديرة المدرسة.



كانت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطع فيديو لمحافظ الدقهلية، خلال زيارة لمدرسة عمر مكرم الابتدائية بدكرنس، وهو يعرف ويشرح لمديرة المدرسة، كيفية خلع شباك ألوميتال لتنظيفه، لقيامها بنقل تلاميذ الحضانة إليه، وطلب منها خلع ضلفه بنفسها.



وتعود الواقعة أثناء تنفيذ حملة مكبرة على مركز دكرنس الاسبوع الماضي، وعند دخول المحافظ لأحد الفصول المخصص للإدارة بالمدرسة، لأن المديرة رأيها أنه لا يصلح للحضانة لأنه ضلمة، ولذلك نقلت الحضانة للدور الثاني، واعترض المحافظ على الكلام وقام بخلع الشباك، بنفسه ووجه كلامه للمديرية "لو جبت واحد عنده ضمير شوية نزله ونظفه إيه اللي هايحصل في الدنيا، وطلب من المديرة" تعرفي تنزليه، متعرفيش تنزليه ليه، ينزل كده فردت أنا أول مرة أعرف، وخلعت ضلفة بنفسها فقال" لا والله، ترفعيهم وتنزليهم وتخلي واحد ينظفهم هو ده موضوع، السلك يتنظف، ونور ربنا يخش، وتبقي Kg1 في الدور الأرضي والإدارة في الدور اللي فوقيه".



وأمر الدكتور أيمن مختار، محافظة الدقهلية، بعزل مديرة المدرسة من منصبها، وعودتها إلي العمل كمعلمة لغة عربية.

