أول رد فعل من زيدان بعد الخسارة أمام شاختار بدوري أبطال أوروبا

عبر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن حزنه الشديد عقب الخسارة التي تلقاها الفريق اليوم أمام شاختار الأوكراني بهدفين مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





قال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"هذه لحظة سيئة، لم أرى الفريق كما أردت، وعندما لا أرى الفريق كما أريد، هذا خطئي".





وأضاف :"في الشوط الثاني كانت لدينا ردة فعل، أنا المسؤول ويجب أن أبحث عن الحلول، وهذا ما سأحاول فعله، هم في الميدان وأنا علي إيجاد الحلول لهم".





وتابع :"افتقدنا للثقة، دخولنا للمباراة كان سيئًا، لقد كانت لدينا ردة فعل من اللاعبين، لكنها لم تكن كافية، لذا سأفكر وأفكر"





وعن التغيير في تشكيل الفريق قال :"نعم، لدينا تراكم في المباريات، ولدينا مباراة كل ثلاثة أيام، ولكن لا يوجد عذر، هذه قرارات اتخذتها وعليّ إيجاد ما سيقودنا لنزداد قوة، ولدي بضعة أيام لفعل ذلك".





وحول المباراة المقبلة أمام برشلونة في الكلاسيكو قال :"علينا مراجعة مباراة اليوم، والتحضير لما هو قادم، نحن نعلم بأن يوم المباراة قريب".



