أحمد موسى: وزير الإعلام لم يجب على تساؤلاتنا وتحدث في أمور عامة (فيديو)



وقال موسى خلال برنامج"على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد": "وجهت 3 نقاط محددة إلى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، لكنه على مدى ساعة ونصف قام بتسويف الرد على التساؤلات الحقيقة، وتحدث في التفاصيل والنقاط العامة»، مردفا «ذهبنا إلى الوزير للدفاع عن بلدنا، وليس للحصول على مطالب".



وتابع "طالبت وزير الدولة للإعلام بإصدار بيان اعتذار لكنه لم يرد على هذا الأم"، مشيرا إلى أن أزمة الصحفيين والإعلاميين مع وزير الدولة للإعلام تأزمت بعد اجتماع اليوم.



وأضاف "أصبح لدينا مشكلتان جديدتان بشأن منع زميلتنا فاطمة سيد أحمد من الدخول، وتصوير الزملاء عبر كاميرات المراقبة".



وفي وقت سابق، قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، إنه خلال الأيام الماضية حدث جدل كبير بين بعض الإعلامين حول "تصريحات له تم تفريغها بسياق مختلف عن سياقها".



وأضاف "هيكل"» في تصريحات عبر القناة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، الثلاثاء: "تعلمنا في الصحافة أنه يجب أن نسأل المصدر عن الموضوع فربما يكون هناك سوء فهم، وكان من الملفت للنظر هو دخول عدد من الزملاء الإعلاميين في الأمر دون أن يتحدث أحدهم إلى ليسألني عن مقصدي".



وتابع: "في المقام الأول أنا صحفي ويهمني جدًا مجال الصحافة وما نتحدث عنه الآن هو مستقبل الصحافة في مصر بشكل عام، فلقد أهدرنا العشر سنوات الماضية بسبب حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الدولة بشكل عام، ولم يكن هناك من يفكر في مستقبل الصحافة بشكل عام لسنوات طويلة".



وواصل: "تجاوز الأمر إلى أن اتهمني البعض بالعمل لحساب فصيل ما، وهو أمر عار من الصحة وأنفيه جملة وتفصيلًا. لكن بعد استماعي لكلمات السيد الرئيس بأن إلقاء العبارات الجذافية أكثر خطرًا على الشعوب من الحروب فكرت في عمل هذا لدعوة زملائي الأعزاء الذين هاجموني".



وقال: "أدعو الأستاذ خالد صلاح والأستاذ دندراوي الهواري والأستاذ أحمد موسى والأستاذ وائل الإبراشي وغيرهم ممن شاركوا في الحملة للاجتماع غدًا الأربعاء في مقر وزارة الدولة للإعلام بجاردين سيتي الساعة الواحدة ظهرًا دون تسجيل اللقاء".



وأضاف: "ليسألوني عما يريدون فربما هناك أمور ليست واضحة أمامهم ويمكنني توضيحها لهم بالأرقام والإحصائيات وسنتحدث عن سياسة الوزارة في إطار الدستور الحالي".



وتابع: "الوضع الحالي في مصر لا يحتمل استغلال الأطراف الخارجية في ضرب الأمن القومي المصري. وإذا كان أحدهم لن يستطيع الحضور في الموعد يمكنه محادثتي وأنا مستعد لمقابلته بمفرده في توقيت يناسبه حيث يهمني فهمهم للحقيقة قبل تحدثهم".



كان عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير هاجموا "هيكل" بعد تصريحاته حول نسب قراءة الصحف ومشاهدة القنوات التلفزيونية، ودعوته إلى مراعاة فئة الشباب.



كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل اجتماع وزير الدولة للإعلام مع عدد من الإعلاميين والصحفيين اليوم الأربعاء.