مصطفى خاطر يهنئ سليمان عيد بزفاف ابنته

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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احتفل نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، بحفل زفاف ابنة الفنان سليمان عيد وذلك من خلال مشاركته صور من حفل الزفاف عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "خاطر" قائلا: "الف مبروك يا سولي كان يوم زي العسل وعقبال عبده وتفرح بأطفالهم".

يذكر أن مصطفى خاطر حضر حفل زفاف ابنة الفنان سليمان عيد والذي اقيم مساء أمس بأحد الفنادق بحضور عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم حمدي الميرغني وخالد سرحان.

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