نقيب المعلمين: قرار رئيس الوزراء بزيادة المرتبات أثلج صدورنا

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قال خلف الزناتي نقيب المعلمين، إن قرار رئيس الوزراء اليوم بزيادة مرتبات المعلمين أثلج صدور كل مقدم خدمة تعليمية للطلابنا.



وأضاف الزناتي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يعرض عبر فضائية ""TeN": "نشكر الرئيس على جهوده في تحسين أوضاع المعلمين، وسينعكس على العملية التعلمية بالإيجاب سوء تعليم عام أو أزهري ".



وتابع الزناتي: "الرئيس كلف رئيس الوزراء بتحسين أوضاع المعلمين، والمشروع تكلفته على الدولة 6مليارات و100 مليون جنيه، وسيكون حافزا للمعلم خلال العملية التعلمية".

