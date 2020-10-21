موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

كشفت تقارير صحفية، عن أسباب استبعاد السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة بيتسو موسيماني خلال الفترة الماضية.





وتحفظ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، على أداء بادجي مع المارد الأحمر، خاصه أنه لا ينفذ المهام والتعليمات المطلوبة منه.





ولاحظ الجهاز الفني للمارد الأحمر، خلال الفترة الأخيرة، عدم تركيز بادجي داخل الملعب، وتركيزه خارج الملعب وبالتحديد في مسأله تغيير سيارته الشخصية بصورة دورية.





وطلب موسيماني تسويق بادجي بعد نهاية بطولة دوري أبطال إفريقيا والتعاقد مع مهاجم سوبر بدلا منه.





ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي، يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان الأحمر قد فاز ذهابًا بالمغرب بهدفين نظيفين.