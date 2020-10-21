روما تفرض حظر تجوال ليلي للحد من انتشار كورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال مصدر في حكومة منطقة لاتسيو، يوم الأربعاء، إن المنطقة التي تضم العاصمة الإيطالية روما، قررت فرض حظر تجوال اعتبارا من منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي.

 

وأضاف المصدر أن الإجراءات الجديدة ستطبق اعتبارا من يوم الجمعة، موضحا أن المنطقة ستفرض كذلك بعض القيود على المدارس والجامعات، وذلك في مسعى للحد من إصابات كوفيد-19 المتزايدة بها.

 

وأعلنت منطقة لومباردي، المحيطة بميلانو، في شمال إيطاليا فرض حظر تجوال مشابه يوم الاثنين اعتبارا من الساعة 11 مساء.

 

وسجلت إيطاليا 15199 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، وهذا أعلى معدل يومي بها على الإطلاق، بينها 1219 إصابة في لاتسيو.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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فيروس كورونا المستجد حظر التجوال ايطاليا

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