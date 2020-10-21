استشاري: علاج سرطان الثدى قد يؤثر على القدرة الإنجابية للمرأة

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قال الدكتور عماد شاش، مدير مستشفى سرطان الثدي التابعة للمعهد القومي للأورام، إن علاج سرطان الثدي قد يؤثر على القدرة الإنجابية للمرأة، ولذلك هناك امكانية لتجميد البويضات للحفاظ على القدرة الإنجابية للمرأة في المستقبل، وهذا يبعث رسالة أمل وطمأنينة للسيدات.



وتابع "شاش"، خلال حواره مع الإعلاميتان إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، أن انتشار الوعي بسرطان الثدي أدى لوجود أمثال كبيرة جدًا للناجيات من مرض السرطان، معقبًا: "في ستات كتير قدرت تهزم هذا الضيف الرزل".



ولفت إلى أن نسبة هزيمة سرطان الثدي أصبحت في ازدياد بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بسبب ظهور علاجات جديدة، خلاف ازدياد الوعي بخطورة هذا المرض، مشيرًا إلى أن الحديث على أن عمليات تكبير أو تصغير الثدي تسبب السرطان أمر غير صحيح.



هذا، وقدمت وزارة الصحة عددا من النصائح للوقاية من سرطان الثدي، الذي يشكل تهديدا لعدد كبير من السيدات، وخاصة في حالة إهماله، حيث يساعد الكشف المبكرللإصابة بهذا المرض على رفع نسب الشفاء منه.



وهذه النصائح هي:



_ معرفة الشكل والملمس الطبيعي لثدييك، لأن غلامات الإصابة تختلف لدى السيدات.



_ عمل الفحص الذاتي للثدي مرة شهريا، (عند نهاية الدورة الشهرية، وفي حالة انقطاع الطمث يتم تحديد يوم ثابت كأول يوم في الشهر).

_ عند ملاحظة أي تغيير في الثدي يجب استشارة الطبيب.



_ الالتزام بالعادات الصحية، وهي: المحافظة على وزن صحي وممارسة رياضة المشي والرضاعة الطبيعية إذا أمكن.



وقالت الصحة إن الوحدات الصحية في انتظارك من السبت إلى الخميس من الساعة ٩ صباحًا إلى ٣ مساءً للكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

