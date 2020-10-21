وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة للشباب

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه تم العمل على إنشاء 13 مجمعا صناعيا، مؤكدة أن تلك المجمعات الصناعية ستكون في 12 محافظة وما تم الإنتهاء منه 7 محافظات وهي الاسكندرية والغربية والبحر الأحمر وسوهاج والاقصر وبني سويف والمنيا ونعمل على الانتهاء من المحافظات الأخري.

وأضافت جامع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يعرض عبر فضائية ""TeN"، أن المجمعات الصناعية عبارة عن مصانع صغيرة، ولا يشترط للمتقدم وجود سجل تجاري، لافتة إلى أنه تم طرح كراسات الشروط للمشروعات الصغيرة وتم تحديد سعرها من 300 إلى 500 جنيه وبها كل البيانات التي يحتاجها المتقدم، لافتة إلى أنه يتم شرائها من هيئة التنمية الصناعية أو من فرع جهاز تنمية المشروعات.

وتابعت:" يتم أيضا دفع 10 ألاف جنيه جدية حجز، كما نساعد الشباب في دراسة الجدوي، واتبعنا كل التيسرات في سبيل العمل على توفير فرص للشباب".

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