كاسكادا يفوز على أوسيم ويقترب من الصعود للقسم الثالث

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حقق فريق كاسكادا بقيادة جمال حواش انتصاره الثاني على التوالي اثر فوزه على أوسيم فى مباراة قوية من جانب الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثانية لدورة الترقي بالقسم الرابع.





تقدم كاسكادا في البداية عن طريق لاعبه ناصر خالد (الفار)، وأدرك أوسيم التعادل عن طريق لاعبه ياسر عبد المنعم (صاروخ)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.



وفي الشوط الثاني وسط الفريقين تبادل الكر والفر بينهما، حتى أحرز اللاعب محمد طارق هدف أوسيم الثاني، ولكن سرعان عاد كاسكادا بالتعادل عن طريق لاعبه أحمد عبد اللطيف، وبعدها بعدة دقائق أحرز اللاعب محمود كمال (شمايكل) هدف كاسكادا الثالث والفوز لفريقه، لتنتهي المباراة بفوز كاسكادا واقترابه من الصعود للقسم الثالث للموسم القادم.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد كاسكادا الى ست نقاط محققا العلامة كاملة، ويتجمد رصيد أوسيم بدون نقاط، وحصل فريق مركز شباب إمبابة على راحة هذا الأسبوع. ويواجه أوسيم فريق إمبابة الاثنين المقبل على ملعبه، ويحصل كاسكادا على راحة الجولة القادمة.



ترتيب دورة الترقي لمجموعة الجيزة



1- كاسكادا 6 نقاط

2- أوسيم بدون نقاط

3- إمبابة بدون نقاط