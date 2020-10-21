كاسكادا يفوز على أوسيم ويقترب من الصعود للقسم الثالث

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:27 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
Advertisements
حقق فريق كاسكادا بقيادة جمال حواش انتصاره الثاني على التوالي اثر فوزه على أوسيم فى مباراة قوية من جانب الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثانية لدورة الترقي بالقسم الرابع.


تقدم كاسكادا في البداية عن طريق لاعبه ناصر خالد (الفار)، وأدرك أوسيم التعادل عن طريق لاعبه ياسر عبد المنعم (صاروخ)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

وفي الشوط الثاني وسط الفريقين تبادل الكر والفر بينهما، حتى أحرز اللاعب محمد طارق هدف أوسيم الثاني، ولكن سرعان عاد كاسكادا بالتعادل عن طريق لاعبه أحمد عبد اللطيف، وبعدها بعدة دقائق أحرز اللاعب محمود كمال (شمايكل) هدف كاسكادا الثالث والفوز لفريقه، لتنتهي المباراة بفوز كاسكادا واقترابه من الصعود للقسم الثالث للموسم القادم.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد كاسكادا الى ست نقاط محققا العلامة كاملة، ويتجمد رصيد أوسيم بدون نقاط، وحصل فريق مركز شباب إمبابة على راحة هذا الأسبوع. ويواجه أوسيم فريق إمبابة الاثنين المقبل على ملعبه، ويحصل كاسكادا على راحة الجولة القادمة.

ترتيب دورة الترقي لمجموعة الجيزة

1- كاسكادا 6 نقاط
2- أوسيم بدون نقاط
3- إمبابة بدون نقاط

أخبار تهمك

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

تصريح صادم من الصحة بشأن الموجة الثانية لكورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة غدا.. وهذه حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ 38 دقيقة

خبر سار في الأهلي قبل موقعة الوداد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تقارير مغربية.. كاف يؤجل مباراة الزمالك والرجاء

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلي بشأن بقاء أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يومين

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 10 ساعة

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 11 ساعة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة العالمية تكشف موعد زيادة إصابات كورونا في مصر

منذ ساعة و 10 دقيقة

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

09:32 م

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

04:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»