طارق شوقي يكشف تفاصيل النظام الجديد للتعليم

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن عدد المستفيدين من نظام التعليم الجديد، من "kg1" وحتي الصف الثالث الابتدائي بلغ 8 ملايين طالب.



وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يعرض عبر فضائية ""TeN"، أنه سيتم عمل مناهج جديدة للصف الرابع الابتدائي والخامس والسادس كدفعة واحدة، ووفي نفس الوقت سيتم تطوير الثانوية، مشيرا إلى أنه تم وضع البرامج التعليمية للصف الثالث الثانوي علة منصة التعليم الإلكتروني، كما تم إضافة اللغة الفرنسية والألمانية.



وتابع شوقي: " تم افتتاح قناة مدرستنا، وسيتم افتتاح قناة أخري في 15 نوفمبر لطلاب الابتدائي"، لافتًا إلى أن النظام القديم للثانوية العامة تم إلغائها وسيتم العمل بنظام يتضمن 3 فرص بمعني أن الطالب سيدخل الامتحان ثلاث مرات اختياريا أي أن أمامه ثلاث فرص لتحسين درجاته، والمجتهد سيأخذ مقابل اجتهاده.



وكانت جريدة "الفجر" انفردت بنقل تصريحات عن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق جلال شوقي، بأن الوزارة ستعلن خلال الأيام القادم تفاصيل زيادة أجور المعلمين.



وأوضح "معيط " خلال مؤتمر صحفي في حضور رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ووزير التربية والتعليم "أن زيادة أجور المعلمين تتمثل في زيادة قيمة بدل المعلم وحافز الأداء، وزيادة مكفائة امتحانات النقل بجانب منح حافز إدارة مدرسة، وإنشاء صندوق رعاية اجتماعية للمعلمين.

