تأجيل غطسة ولاء حافظ لظروفه الصحية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:24 م
بوابة الفجر
أحمد شديد
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تقرر تأجيل غطسة الربان العالمى ولاء حافظ  بالبقاء تحت الماء لظروف صحية، وذلك بمدينة شرم الشيخ وكان من المفترض أن تبدأ الغطسة اليوم  بالتزامن مع العيد القومى للقوات البحرية المصرية وأعياد تحرير سيناء ليحقق أطول مدة بقاء تحت الماء لينافس بها الأصحاء عالميا ليصبح أول معاق شلل رباعى يتحدى الأصحاء على مستوى العالم.


ويقوم أيضا الربان ولاء حافظ بتنفيذ أكبر علم لدولة تحت الماء بمشاركة مجموعة من الغواصين المصري ليحقق رقم عالمى جديد بموسوعة غينيس ريكورد العالمية حيث يبلغ طول العلم المصرى 1125 متر مربع.


و تحتفل القوات البحرية المصرية بالعيد القومى لها والذى يوافق 21 أكتوبر من كل عام وهو اليوم الذى قامت فيه قواتنا البحرية بتدمير  المدمرة إيلات وكانت تعد أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية فى ذلك الوقت.


يذكر أن الربان البطل ولاء حافظ هو ضابط بالقوات الخاصة البحرية عمل بالقسم البحرى بوزارة البحث العلمى، وكان قائد سرب الغواصين فى نفس الوقت ثم عمل مرشد بهيئة قناة السويس.


وقام بتحقيق رقم 51  ساعة  تحت الماء ليسجل بها بموسوعة غينيس ريكورد  العالمية ويكسر الرقم الأمريكى المحقق فى ذلك الوقت.


وقد تعرض الربان ولاء حافظ لحادث سيارة أصيب على اثره بشلل رباعي فقرر أن يضرب للعالم مثالا للبطل الذي لا تقهره الظروف كواحد من أبناء البحرية المصرية


جدير بالذكر أن القوات البحرية المصرية تلعب دوراً بارزا فى تأمين حدود مصر الساحلية وحماية المياه الإقليمية والاقتصادية.

وهى أحد الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

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