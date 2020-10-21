خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من سوء حالة الطقس في الأيام القادمة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:22 م
طقس ممطر
طقس ممطر
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خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من سوء حالة الطقس في الأيام القادمة

خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من سوء حالة الطقس في الأيام القادمة ، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في هذه الأيام عن حالة الطقس في هذا الأسبوع، فلاحظ الخبراء بعض الانخفاض في درجات الحرارة في مصر،  و من المتوقع أن يسود البلاد في الأيام المقبلة طقس سيء بداية يوم الثلاثاء المقبل الموافق عشرون من شهر أكتوبر، و تستمر هذه الموجة حتي يوم الأحد المقبل الموافق خمسة وعشرين من شهر أكتوبر، فتشهد البلاد في هذه الأيام تقلبات جوية و حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تابع معنا في هذا المقال لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

توقع الأرصاد الجوية أن يسود طقس يوم الثلاثاء المقبل وجودة نسبة أمطار متوسطة علي محافظة مرسي مطروح و الضبعة، و محافظة السلوم و سيوة أيضا، أما كقس الأربعاء فتكون حالة الطقس أسوء من يوم الثلاثاء، فسوف تكون الأمطار من الحالة المتوسطة إلى أمطار غزيرة و مصحوبة برعدية علي بعض المناطق في السواحل الشمالية، مثل محافظة الإسكندرية و محافظة مرسي مطروح و سيوة و الضبعة، و مناطق أخرى من الوجه البحري مثل محافظة البحيرة و كفر الشيخ، و تكون الأمطار متوسطة علي محافظات الدلتا. 

ولكن الأمطار تكون من يوم الخميس إلي الأحد من الحالة المتوسطة إلي الحالة الغزيرة و قد تكون رعدية، و ذلك يكون علي السواحل الشمالية مثل رشيد و دمياط و الاسكندرية و سيوة و مطروح و المنوفية و الغربية و الشرقية و كفر الشيخ أيضا، و بورسعيد و الإسماعيلية و السويس، اما عن شمال و وسط سيناء قد تصل إلي السيول، و من أمطار خفيفة إلي أمطار متوسطة علي شمال الصعيد، و الفيوم و المنيا و بني سويف.


درجات الحرارة المتوقعة في الأيام المقبلة

لاحظ خبراء الأرصاد الجوية انخفاض في درجات الحرارة أربع و خمس درجات علي الوجه البحري و شمال الصعيد و السواحل الشمالية، و على جميع المواطنين اتخاذ الحذر أثناء الخروج و يفضل أن يكون للضرورة القصوى حتى لا تتعرض لمشاكل صحية.

خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من سوء حالة الطقس في الأيام القادمة

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