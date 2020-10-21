محافظ الدقهلية يتلقى رسائل تهديد عبر "الواتس اب".. والسبب

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن تلقىيه رسالة تهديدية عبر الواتس أب، وذلك بعد الفيديو الذي انتشر بخصوص تعامله مع معلمة بمدرسة عمر مكرم، وكشف أنه تقدم ببلاغ للنيابة، رافضا الإفصاح عما جاء له فى الرسالة، معقبا: " مش هينفع".

وأضاف"مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه لم يتنمر على مديرة المدرسة كما اشاع أصحاب النفوس الضعيفة، مشيرا إلى أت المدرسة التي قامت بتفتيش فيها كانت خالية من الخدمات".

ولفت إلى أنه أثناء مروره على المدرسة وجد أن المديرة قامت بتحويل أحد الفصول لـ مكتب لها، موضحًا أن الفصل مخصص لـ طلبة الـ كى جى وان ولكن قامت بتحويله لها، مضيفا: "مديرة المدرسة تحدثت بشكل لا يليق بمنصبها، وأكد أنه لا يحق لـ أى شخص غلق فصل أو تحويله لأى شئ خاص به".

وأشار إلى أن، الدولة تسعى لفتح فصل جديد وليس لغلق فصل، وما قامت به فشل فى الإدارة وليس فى العمل، وكشف أنه قام بعزل المديرة لأنها لم تقم بواجبها، لافتا إلى أن بعض القنوات الإرهابية قامت بالحصول على الفيديو ولم تنشر الحقيقة.

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