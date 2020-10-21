أسطورة مانشستر يونايتد يوجه نصيحة إلى راشفورد

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
وكالات
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يرى ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق أن المهاجم ماركوس راشفورد يمكن أن يكون من صفوة لاعبي كرة القدم في العالم إذا حسن فاعليته على المرمى.

 

وأحرز راشفورد هدفا متأخرا ليمنح يونايتد الفوز 2-1 على باريس سان جيرمان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، مكررا الانتصار الملحمي في 2019 الذي قاد فريق المدرب أولي غونار سولشاير لدور الثمانية.

 

ويعتقد فرديناند أن راشفورد (22 عاما) يمكنه أن يسير على نهج الهداف التاريخي للنادي الإنجليزي وين روني إذا أضاف اللمسة الحاسمة إلى مهاراته مع صغر سنه.

 

وأبلغ محطة "بي.تي" الرياضية: أعتقد أن راشفورد قد يصبح من طراز عالمي إذا واصل التطور ويحتاج لإضافة حاسة القنص وتسجيل أهداف بشتى الطرق مثل روني، ماركوس يحرز ويصنع أهدافا رائعة أيضا وإذا كان يمكنه إظهار الجانب القبيح سيتحول الفتى إلى لاعب مذهل.

 

وخاض راشفورد أفضل مواسمه مع يونايتد العام الماضي حين سجل 22 هدفا في كل المسابقات ويتساوى في صدارة هدافيه هذا الموسم برصيد أربعة أهداف حتى الآن.

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