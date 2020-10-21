هاني عادل مفاجأة ثالث حلقات ذا فويس سينيور

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انطلقت منذ قليل ثالث حلقات برنامج ذا فويس سينيور في نسخته الأولى عبر فضائية Mbc.



وتواجد الفنان هاني عادل خلال الحلقة كان بمثابة مفاجأة كبيرة، حيث ظهر لدعم المتسابق المصري عبد الرحمن مرسي وهو من أخبره بقبوله في البرنامج.



وفور صعود عبد الرحمن على المسرح، صدح بصوته وقدم موال سوق الحلاوة جبر ولكن لم يلتف له أحد من لجنة التحكيم.



وتبدأ قناة MBC مصر عرض الصيغة العربية من البرنامج العالمي فيthe Voice SENIOR، حيث تلتقي الأصوات الكبيرة على المسرح حيث يتنافس موهوبون وموهوبات ضمن فئةٍ عمرية مخضرمة تفوق الستين.



وأما الهدف فتحقيق الحلم الأكبر بالنجومية والشهرة ونيل الاعتراف بالموهبة وإيصالها إلى الجمهور العربي في كل مكان، تحت أسماع وأنظار النجوم.



يذكر أن المدربين الأربعة: هاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين؛ فيما يقدم البرنامج ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذان يرافقان المشتركين على المسرح وكذلك خلف الكواليس.

