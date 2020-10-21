توخيل يكشف أسباب خسارة باريس أمام مانشستر يونايتد بدوري الأبطال

كشف الألماني توماس توخيل المدير الفني باريس سان جيرمان الفرنسي أسباب الخسارة التي تلقاها على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وعن أسباب الخسارة، قال توخيل في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة:"في الشوط الأول لم نكن متواجدين على أرض الملعب، الأمور لم تسر على مايرام ولن نصل إلى مستوانا في المباراة على الإطلاق".





وأضاف:" لم نمرر الكرة بشكل جيد ولم تكن هناك هجمات مرتدة ولم نكن جيدين في الثنائيات ولم نلعب بكثافة، لا أعرف لماذا لم تكن حالتنا الذهنية جيدة، الشوط الأول كان واحد من أسوء الأشواط التي لعبناها".





وعما إذا كانت خسارتهم ليلة كبيرة، قال توخيل:" أنتم تقولون أنها ليلة كبيرة ولكن لم تمكن ليلة كبيرة بسبب غياب الجماهير".





وتابع:"كنت واضح مع اللاعبين وقلت لهم أنه يمكنا تعديل النتيجة وفعلنا ذلك ولكن لم نحقق هدفنا، حاولنا أن نقوم ببعض التغيرات التكتيكية ولكن إصابة جاي كانت مؤثرة".





واختتم توخيل تصريحاته قائلاً:"لم نرتقي لمستوى مانشستر يونايتد والأمور لم تسر على مايرام منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة".











