نجوى كرم تهدي المتسابق التونسي الحسين فضلاوي وردة ولكن من اختار؟

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements



انطلقت منذ قليل ثالث حلقات برنامج ذا فويس سينيور في نسخته الأولى عبر فضائية Mbc.

وأطل المتسابق التونسي الحسين فضلاوي الذي يبلغ من العمر 71 عام وأبدع في الغناء على مسرح البرنامج، وخطف الانظار بصوته وهذا ماجعل نجوى كرم تهديه وردة بيضاء ولكنه قرر أن يكمل مشواره مع الفنان اللبناني ملحم زين.

وتبدأ قناة MBC مصر عرض الصيغة العربية من البرنامج العالمي فيthe Voice SENIOR، حيث تلتقي الأصوات الكبيرة على المسرح حيث يتنافس موهوبون وموهوبات ضمن فئةٍ عمرية مخضرمة تفوق الستين.

وأما الهدف فتحقيق الحلم الأكبر بالنجومية والشهرة ونيل الاعتراف بالموهبة وإيصالها إلى الجمهور العربي في كل مكان، تحت أسماع وأنظار النجوم.

يذكر أن المدربين الأربعة: هاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين؛ فيما يقدم البرنامج ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذان يرافقان المشتركين على المسرح وكذلك خلف الكواليس.

أخبار تهمك

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح صادم من الصحة بشأن الموجة الثانية لكورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلي بشأن بقاء أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تكشف موعد زيادة إصابات كورونا في مصر

منذ ساعة و 9 دقيقة

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 10 ساعة

تقارير مغربية.. كاف يؤجل مباراة الزمالك والرجاء

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يومين

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة غدا.. وهذه حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

منذ 37 دقيقة

خبر سار في الأهلي قبل موقعة الوداد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

موسيماني يصدم نجم الأهلي ويطالب بالاستغناء عنه

09:32 م

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

04:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»