نجوى كرم تهدي المتسابق التونسي الحسين فضلاوي وردة ولكن من اختار؟

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انطلقت منذ قليل ثالث حلقات برنامج ذا فويس سينيور في نسخته الأولى عبر فضائية Mbc.



وأطل المتسابق التونسي الحسين فضلاوي الذي يبلغ من العمر 71 عام وأبدع في الغناء على مسرح البرنامج، وخطف الانظار بصوته وهذا ماجعل نجوى كرم تهديه وردة بيضاء ولكنه قرر أن يكمل مشواره مع الفنان اللبناني ملحم زين.



وتبدأ قناة MBC مصر عرض الصيغة العربية من البرنامج العالمي فيthe Voice SENIOR، حيث تلتقي الأصوات الكبيرة على المسرح حيث يتنافس موهوبون وموهوبات ضمن فئةٍ عمرية مخضرمة تفوق الستين.



وأما الهدف فتحقيق الحلم الأكبر بالنجومية والشهرة ونيل الاعتراف بالموهبة وإيصالها إلى الجمهور العربي في كل مكان، تحت أسماع وأنظار النجوم.



يذكر أن المدربين الأربعة: هاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين؛ فيما يقدم البرنامج ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذان يرافقان المشتركين على المسرح وكذلك خلف الكواليس.