شطة: عودة الدوري سر نجاح الأندية المصرية في البطولات الإفريقية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد عبدالمنعم شطة، أن عودة الدوري المصري، كانت وراء المستوى المميز للفرق المصرية الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز في البطولات الافريقية.

 

وقال شطة في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "سعيد جدا بفوز الأهلي والزمالك على الوداد والرجاء، وكذلك تأهل بيراميدز إلى نهائي الكونفدرالية".

 

وأضاف: "عودة الدوري كانت القرار الأفضل من أجل تجهيز الأندية لتلك المواجهات، ويجب الإشادة باتحاد كرة القدم المصري الذي أصر على عودة البطولة".

 

وواصل: "موسيماني اختيار موفق من النادي الأهلي، برغم أنه مفاجئ، عرضنا مدربين سابقين مع الأهلي من غانا، لكن موضوع أنه مدرب إفريقي كان صعبا في الأهلي والزمالك".

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