خالد أبوبكر يهنئ نور الشربيني بفوزها ببطولة مصر الدولية للإسكواش

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وتحظى البطولة، والتي تعتبر واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية، برعاية وزارة السياحة والاثار وتشهد مشاركة 96 من لاعبى الإسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 19 دولة مختلفة، حيث يبلغ مجموع الجوائز المالية 540 ألف دولار والذى يعد أكبر مجموع جوائز لبطولات الاسكواش هذا الموسم منذ ظهور فيروس كورونا المستجد.



وأعرب أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة عن سعادته باستضافة منطقة أهرامات الجيزة لهذه البطولة تشجيعا منها لمنتج السياحة الرياضية كأحد المقاصد السياحية في مصر،



وأشار الى أن تنظيم هذه البطولة في هذا التوقيت الملئ بالتحديات بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد رسالة للعالم علي قدرة مصر علي استكمال مسيرة الإنجازات التى حققتها فى لعبةالاسكواش.



وأكد اشرف محي الدين ان ضمان سلامة اللاعبين والجمهور هي من أهم الأولويات، لذلك نحرص على ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية وسياسات التباعد الاجتماعى خلال البطولة

هنأ الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، البطلة نور الشربيني لاعبة الاسكواش العالمية المصرية، بعد فوزها ببطولة مصر الدولية "CIB"، المفتوحه للإسكواش.ونشر الإعلامي خالد أبو بكر، صورة تجمعه بنور الشربيني بعد لحظات من تتويجها باللقب العالمي.وحرص أبوبكر علي التواجد في حفل الختام ومشاهدة المباراة النهائية، بحضور وزراء الهجرة والسياحة والاثار والشباب والرياضة والتي فازت بها نور الشربيني.ووجه خالد أبوبكر الشكر لمنظم البطولة عمرو منسي وفريق عمله ولمنتصر النبراوي وشركة تذكرتي ولكل القائمين علي هذه البطولة العالمية.وتوجت البطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالميًا لسيدات الاسكواش ببطولة مصر الدولية، والتى استضافتها أهرامات الجيزة، كأحد أكبر البطولات البلاتينية في عالم الإسكواش وهى أعلى فئة ببطولات اللعبة.وتقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 270 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وذلك بعد فوزها على مواطنتها نوران جوهر المصنفة الأولى.وبهذه النتيجة تستعيد البطلة المصرية صدارة التصنيف العالمى للاسكواش التى فقدتها فى ديسمبر 2018، لصالح البطلة المعتزلة رنيم الوليلى، عندما ودعت بطولة هونج كونج من ربع النهائى، قبل أن تستعيد الصدارة بعد 23 شهرًا متتاليًا.