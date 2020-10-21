تصريح صادم من الصحة بشأن الموجة الثانية لكورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:55 م
نهى عاصم مساعد وزير الصحة لشئون الأبحاث
نهى عاصم مساعد وزير الصحة لشئون الأبحاث
شيماء حسن
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قالت نهى عاصم، مساعد وزير الصحة لشئون الأبحاث، إن وزارة الصحة تتوقع حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، ولكن لا نستطيع تحديد موعدها على وجه الدقة.

وأضاف "نهي" في حوارها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "الوضع حتى الآن تحت السيطرة، ولكن مرتبط كثيرًا بمدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وتابعت "منظمة الصحة العالمية أوصت برفع بعض الأدوية من بروتوكولات علاج فيروس كورونا نظرا لعدم فاعليتها وهي الهيدروكسي كلوركين وريميديسفير".

وأشارت مساعد وزير الصحة لشئون الأبحاث، إلى أنه يتم العمل حاليًا على تحديث النسخة الرابعة من البروتوكول العلاجي للفيروس، مؤكدًا أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية أو أجهزة التنفس الصناعي استعدادًا للموجة الثانية.

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