حقيقة منع شهيرة لنجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

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تصدرت الفنانة نجلاء فتحي التريند، بسبب انتشار شائعات حول منعها من حضور عزاء الفنان الراحل محمود ياسيسن وذلك من قبل الفنانة شهيرة.



ونشرت بعض المواقع الصحفية أن شهيرة رفضت حضور نجلاء فتحي عزاء محمود ياسين، ولكن في الحقيقة هو أن الفنانة شهيرة طلبت ذلك من نجلاء فتحي خوفا عليها من إصابتها بكورونا بسبب ضعف مناعتها.



يذكر أن الفنان محمود ياسين توفى، يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهو ال،79 عاما وتم تشييع الجنازة يوم الخميس من مستشفى المعادي وأقيم العزاء أمام مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.