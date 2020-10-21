نائب محافظ قنا: مشروع صرف الصحي الحلفاية بحري يقدر بـ 135 مليون جنيه

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قال حازم عمر، نائب محافظ قنا، انه قام بعمل جولة ميدانية لمتابعة الاعمال التي يجري تنفيذها بمشروع صرف صحي قرية الحلفاية بحري بمدينة نجع حمادي رافقه خلالها عبد اللاه خبير، رئيس مجلس المدينة ومسئولي الشركة المنفذة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

تفقد نائب المحافظ خلال زيارته كلا من موقعي محطة الرفع وخط الانحدار، موضحا ان التكلفة الاجمالية للمشروع تقدر بـ 135 مليون جنيه بطاقة استيعابية 12 الف م3 وان المشروع يتكون من محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد ومحطة معالجة ومن المقرر دخول المشروع الخدمة ديسمبر المقبل موجها مسئولي الشركة المنفذة بمضاعفة ورديات العمل للانتهاء من الاعمال وفقا للجداول الزمنية المقررة.

وأكد نائب المحافظ أن مشروعات الصرف الصحي تعد أحد المشروعات الخدمية ذات الأولوية التي تقوم بتنفيذها الدولة على أرض المحافظة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية حفاظًا على البيئة والصحة العامة لهم، مؤكدا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الدولة التي تستهدف توفير خدمة الصرف الصحي لأهالينا بكافة القرى والنجوع.

