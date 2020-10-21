أحمد موسى: اجتماع أسامة هيكل مع الإعلاميين "فضيحة وتسريب صور"

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
عبر الإعلامي أحمد موسى، عن غضبه من تسريب صور من اجتماع الإعلاميين، مع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، من كاميرات المراقبة الخاصة بالمبنى.

وقال موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه حضر وزملائه في الموعد الذي حدده أسامة هيكل للإعلاميين والصحفيين، في مكتبه بمبنى وزارة الإعلام، موضحًا أنه من غير المنطقي نشر صور للاجتماع من كاميرات مراقبة، قائلًا: "لو حضرتك رايح تجتمع مع وزير الدولة للإعلام هل يجوز حضرتك صورتك وأنت ماشي أطلعها من كاميرات المراقبة بتاعة المبنى وأعرضها؟".

وأضاف موسى، أن بعض من الزملاء، تعثروا في الوصول في الموعد المحدد لظروف الطريق، وتم تسريب صور لهم خاصة وأنهم لم يتمكنوا من دخول الاجتماع بحجة وصولهم متأخرين، مضيفًا: «اللي حصل ده فضيحة إنه يتم نشر صور من كاميرات مراقبة، هل هيبقى عندنا ثقة في دخول مبنى وزارة الإعلام ده تاني؟! الصور تم نشرها على الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام، ودي كاميرات مراقبة أمنية».

واستكمل حديثه، أن ما حدث في الاجتماع لا يمكن وصفه إلا بـ"الفضيحة"، لا سيما وأنه لا وجود لسبب حقيقي لما حدث من تسريب صور من كاميرات مراقبة، متسائلًا: "ليه بتتعامل كده مع الناس وزملائك.. عمري ما شوفت كده وأنا سألته النهاردة وقولت له اللي أنت عملته ده لم يحدث في تاريخ مصر إنك بتتهم الناس والصورة دي لم تحدث أبدًا".

واستطرد أحمد موسى، موجهًا التحية للصحفية فاطمة سيد أحمد، بعد الأزمة التي حدثت معه، معلنًا تضامنه معها، بعدما وصلت لحضور الاجتماع وتم طردها، رافضًا وزير الإعلام حضورها، وأضاف قائلًا: "وزير الإعلام زعلان إني دعيت الناس إمبارح.. وأنا الدعوة دي وجهتها لزمايلي في بيتنا.. وطالبناه يعمل بيان اعتذار وطبعا هو ماردش".

واختتم حديثه: "وزير الإعلام قال إن المكان لا يتسع لحضور عدد أكبر من الحاضرين في الاجتماع نظرًا ظروف كورونا، وهو نفسه مش لابس كمامة ولا ملتزم بالإجراءات الاحترازية على أساس إنه معفي من كورونا".

أخبار تهمك

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار في الأهلي قبل موقعة الوداد

منذ ساعة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة غدا.. وهذه حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

منذ ساعة و نصف

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يومين

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ يوم

تقارير مغربية.. كاف يؤجل مباراة الزمالك والرجاء

منذ ساعة و 15 دقيقة

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلي بشأن بقاء أحمد فتحي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"رجل بدرجة شيطان"| يقتل زوجته ويتهمها بالزنا في عين شمس.. و"الفجر" تكشف المستور

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

تقارير مغربية.. كاف يؤجل مباراة الزمالك والرجاء

07:48 م

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

04:29 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»