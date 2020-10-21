خبير تنمية بشرية: 43% نسبة الطلاق بين المتزوجين حديثًا (فيديو)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:32 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
قال طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، إن بعض الشباب يهرب من الزواج خوفًا من تقييد حريته، لافتَا إلى أن الشخص قد يكون ملتزم دينًا ودينيًا، ولكن شعوره بأنه سيفقد جزء من حريته بسبب الزواج، يقوم بتأجيل فكرة الارتباط.

وتابع "إلياس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن بعض الشباب الذي يعانون من مرض "فوبيا الالتزام" يرفض فكرة الزواج من الأساس، ويطلب من أقرانه عدم الارتباط واصفًا الزواج بالجنون الذي يقيد الحرية.

ولفت إلى أن البعض يقوم بتأليف حكايات غير حقيقية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر يعقد بعض الشباب من الزواج بصورة كبيرة، معقبًا: "لو دورونا ورائها ممكن نلاقيها مش متزوجة، أو أنها تقوم بلفت الانتباه بسبب الرغبة في الحصول على اللايكات".

وأشار إلى أن نسبة الانفصال والطلاق في المجتمع المصري وصلت لـ43% من المتزوجين حديثًا، وهذا يعني وجود جيل تزوج ليس لديه أي خلفية للاستمرار في الحياة الزوجية، وهذا أدى لنوع من الجفوة في حياة الناس.

أخبار تهمك

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلي بشأن بقاء أحمد فتحي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

الأرصاد: سقوط أمطار على القاهرة غدا.. وهذه حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

منذ ساعة و نصف

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

"رجل بدرجة شيطان"| يقتل زوجته ويتهمها بالزنا في عين شمس.. و"الفجر" تكشف المستور

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يومين

خبر سار في الأهلي قبل موقعة الوداد

منذ ساعة

تقارير مغربية.. كاف يؤجل مباراة الزمالك والرجاء

منذ ساعة و 15 دقيقة

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

تقارير مغربية.. كاف يؤجل مباراة الزمالك والرجاء

07:48 م

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

04:29 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»