خبير تنمية بشرية: 43% نسبة الطلاق بين المتزوجين حديثًا (فيديو)

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قال طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، إن بعض الشباب يهرب من الزواج خوفًا من تقييد حريته، لافتَا إلى أن الشخص قد يكون ملتزم دينًا ودينيًا، ولكن شعوره بأنه سيفقد جزء من حريته بسبب الزواج، يقوم بتأجيل فكرة الارتباط.



وتابع "إلياس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن بعض الشباب الذي يعانون من مرض "فوبيا الالتزام" يرفض فكرة الزواج من الأساس، ويطلب من أقرانه عدم الارتباط واصفًا الزواج بالجنون الذي يقيد الحرية.



ولفت إلى أن البعض يقوم بتأليف حكايات غير حقيقية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر يعقد بعض الشباب من الزواج بصورة كبيرة، معقبًا: "لو دورونا ورائها ممكن نلاقيها مش متزوجة، أو أنها تقوم بلفت الانتباه بسبب الرغبة في الحصول على اللايكات".



وأشار إلى أن نسبة الانفصال والطلاق في المجتمع المصري وصلت لـ43% من المتزوجين حديثًا، وهذا يعني وجود جيل تزوج ليس لديه أي خلفية للاستمرار في الحياة الزوجية، وهذا أدى لنوع من الجفوة في حياة الناس.

