توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير لتطوير الحضانات بقنا

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شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ويمثلها الأستاذ حسين الباز مدير المديرية ومؤسسة مصر الخير ويمثلها الدكتور خالد عمران مدير فرع المؤسسة بقنا والجمعيات الشريكة لرفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمي الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم الى 4 سنوات.

أوضح الداودي ان بروتوكول التعاون يستهدف تطوير 50 فصل داخل 21 حضانة و7 مراكز أسرة وطفولة وذلك بالتعاون مع عدد 21 جمعية أهلية بتكلفة مالية تصل الى 2.5 مليون جنية بنسبة 95% تمويل من وزارة التضامن الاجتماعي و5% مساهمة من الجمعيات الشريكة مضيفا أن الهدف من تطوير الحضانات هو تقديم خدمات مميزة لمرحلة التعليم قبل المدرسي وفقًا لمعايير الجودة المحلية التي تؤدى للنمو العقلي والنفسي السليم للأطفال.

من جانبه ذكر حسين الباز، أن الاستثمار في البشر هو شعار الحكومة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن تنمية الأطفال والتحاقهم بالحضانات يؤدي إلى تنمية الاقتصاد القومي فما يلقاه الطفل من اهتمام في هذه المرحلة ينعكس على الأسرة والمجتمعات المحلية والاقتصاد بشكل عام ويعطي فرصة أكبر للأمهات للعمل والتنمية الاقتصادية لافتا الى ان المديرية ستقوم بالتنسيق والمتابعة بين الوزارة والجمعيات الشريكة لمتابعة سير الأنشطة في المشروع وتذليل العقبات.

يأتي ذلك في إطار المرحلة الثالثة من البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة جاء ذلك بحضور الأستاذ كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد والأستاذ اسعد صابر نائب مدير البرنامج بوزارة التضامن الاجتماعي.

