نائب محافظ قنا يتابع أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية السماينة بمدينة نجع حمادي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تفقد حازم عمر، نائب محافظ قنا، بناءا على توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية السماينة بمدينة نجع حمادي رافقه خلالها الدكتور بدوي محمد مدير الادارة الصحية وعدد من القيادات التنفيذية.
أوضح نائب المحافظ أن اعمال القافلة بدأت اليوم الأربعاء وتنتهي غدا الخميس وتشمل 7 تخصصات طبية (باطنة، جراحة، عظام، تنظيم الاسرة، نساء وتوليد، أطفال، جلدية، جراحة عامة).
وأشار الى ان القافلة تستهدف توقيع الكشف علي2000 مواطن واطمئن نائب المحافظ من المواطنين على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم مؤكدًا على أن جميع خدمات الكشف والعلاج يتم تقديمها مجانا وكذا إنهاء اجراءات العلاج على نفقة الدولة.
واضاف عمر أنه الى جانب تقديم خدمات الكشف والعلاج تُقدم القافلة خدمات تثقيفية وتوعوية للمواطنين حول خطورة الأمراض المزمنة وأعراضها وطرق الوقاية منها مشيرا الي أن تسيير القوافل الطبية يأتي في إطار خطة المحافظة لتقديم الخدمات الطبية للأسر الاولي بالرعاية بالقري المحرومة مؤكدا على أهمية توسيع قاعدة انتشارها.
وفي السياق ذاته تفقد نائب المحافظ الوحدة الصحية بقرية الحلفاية بحري لمتابعة اعمال المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف عن الامراض المزمنة وسرطان الثدي للاطمئنان علي مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين المترددين عليها كونها احدي الوحدات الصحية التي تعمل بنظام ال 24 ساعة لاستقبال المرضي من اهالي القرية والقري المجاورة.

وأكد نائب المحافظ من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال بنفسه لاسيما الخاصة بلدغات العقرب والثعبان فضلا عن تأكده من التزام الأطباء والمواطنين المترددين على الوحدة بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

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