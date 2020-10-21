شطة: لا أتمني تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بدوري الأبطال

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد عبد المنعم شطة، المسؤول السابق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أنه لا يتمني تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وقال شطة في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الاتحاد الإفريقي كان يجب أن يكون حاسمًا في بعض القرارات، خاصة أن حوريا كوناكري واجه بيراميدز بـ14 لاعبًا فقط".

وأضاف: "الرجاء فريق قوي في المغرب، وهناك تدخلات كبيرة حدثت من أجل تأجيل المباراة، وهناك فوزي لقجع بالتأكيد، الذي لديه علاقات قوية، والمباراة لم يُعلن عن تأجيلها بشكل رسمي".

وواصل: "هناك اجتماع خاص في المغرب سوف يحسم اللقاء، ولكن الإعلام المغربي الآن أصبح قوة كبيرة، وأعتقد المباراة ستتأجل بنسبة كبيرة، والزمالك ساعدهم في ذلك بعد إعلان ترحيبه بالتأجيل".

وأكمل: "الكاف لن يستطيع تأجيل مباراة الاهلي والوداد في الوقت الحالي، التأجيل سيكون للمباراة الآخرى بين الزمالك والرجاء".

وأتم : "أنا مستاء للغاية مما يحدث حاليًا، الكاف يواجه أزمات عديدة في الوقت الحالي، والقصة أصبحت مُعقدة، وأتمنى من الكاف آلا يأجل لقاء الزمالك والرجاء، لابد أن يكون هناك قرارات حاسمة، الكاف يحتاج لإعادة مصداقيته مرة آخرى".

أخبار تهمك

تقارير مغربية.. كاف يؤجل مباراة الزمالك والرجاء

منذ أقل من ساعة

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

خبر سار في الأهلي قبل موقعة الوداد

منذ 38 دقيقة

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 6 ساعات

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ حوالي 10 ساعة

"رجل بدرجة شيطان"| يقتل زوجته ويتهمها بالزنا في عين شمس.. و"الفجر" تكشف المستور

منذ حوالي 4 ساعات

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ يوم

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلي بشأن بقاء أحمد فتحي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

04:29 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

خبر سار في الأهلي قبل موقعة الوداد

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»