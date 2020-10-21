عاجل.. إصابة أحد أفراد فرقة كايروكي بكورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلن تامر هاشم، أحد أعضاء فرقة كايروكي إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "هاشم" قائلا: أن نتيجة تحليل فيروس كورونا، جاءت نتائجه إيجابية، وعلى كل من خالطه في الفترة الأخيرة أن يجري تحليل من أجل الحفاظ على صحة الجميع.

يذكر أن تامر هاشم يشارك في الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات" والذي يشارك به عدد من الفنانين أبرزهم هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور.

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