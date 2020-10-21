محافظ قنا يترأس اللجنة الدائمة لاختيار المتقدمين للوظائف القيادية بديوان عام المحافظة

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ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماع أعضاء اللجنة الدائمة لاختيار المتقدمين للوظائف القيادية بديون عام المحافظة والتي ضمت اللجنة كل من الاستاذ كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد ومدير مديرية التنظيم والإدارة ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير عام الشئون القانونية ومدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة.

أوضح محافظ قنا أنه تم إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين لوظيفتين شاغرتين بديوان عام المحافظة وهما "مدير عام مكتب المحافظ -مدير عام إدارة التخطيط العمراني" لافتا الى أنه تقدم لشغل الوظيفة الأولي 7 متقدمين بينما تقدم لشغل الوظيفة الثانية اثنين وتم إجراء الاختبارات الشفهية لهم للتعرف على قدراتهم وخبراتهم في مجال العمل تمهيدا لاختيار الأنسب من بينهم لشغل كلتا الوظيفتين.

وأكد الداودي على أن المحافظة حريصة على تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والعدالة في اختيار القيادات الجديدة وذلك طبقا للقواعد والمعايير والشروط المُقررة بما يتيح اختيار العناصر المؤهلة ممن لديهم القدرة على تطوير العمل والأداء.

