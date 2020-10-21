اطلاق تطبيق لزيارة معرضي "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2020 "

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:47 م
بوابة الفجر
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اطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي تطبيقا ذكيا خاصا يتيح للمهتمين من مختلف أنحاء العالم زيارة معرضي "ويتيكس" و"دبي للطاقة الشمسية" 2020 .. باستخدام الأجهزة الذكية عبر منصتي "آي أو اس" و"أندرويد" إضافة إلى إمكانية زيارة المعرض من خلال الموقع الإلكتروني للمعرض بما يتيح التجول في أرجاء المعرض دون الحاجة إلى السفر والاطلاع على أحدث التقنيات الذكية والحلول المبتكرة التي تطرح لأول مرة وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والاستدامة إضافة إلى المشاركة في ورش العمل واللقاءات والندوات المتخصصة مع نخبة من الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والابتكار والتنمية المستدامة.

وتنظم الهيئة الدورة الثانية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" والدورة الخامسة من معرض دبي للطاقة الشمسية عبر منصة افتراضية على الإنترنت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض "ويتيكس" ومعرض "دبي للطاقة الشمسية".. حرص الهيئة على تسخير بنيتها الرقمية المتطورة لإتاحة المجال أمام الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة وآلاف العارضين والزوار والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار في قطاعات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة لتبادل المعارف والخبرات وعقد الصفقات وبناء الشراكات ليحافظ معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" على مكانته كأحد أكبر وأهم المعارض العالمية الرائدة في قطاعات المياه والبيئة والطاقة مما يدعم استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.

وتوفر النسخة المحايدة للكربون ثلاثية الأبعاد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المعرض تجربة جديدة للعارضين والزوار حول العالم.

وتشتمل أروقة المعرض على منطقة الاستقبال القاعة الرئيسية قاعة المياه قاعة الطاقة حفل تكريم افتراضي منصة الرعاة قاعات اجتماعات الأعمال "B2B" المجانية وقاعات الاجتماعات بين الشركات والجهات الحكومية "B2G" قاعة الابتكار وقاعة الاستدامة.

ويتعين على الزائر تسجيل الدخول عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني للمعرض وإنشاء ملف التعريف الخاص به وإضافة صورة شخصية أو اختيار الصورة الرمزية التفاعلية "الأفاتار" لإضفاء أجواء حية وكأنه يخوض تجربة حقيقية.

ويمكن للزوار الاطلاع على أجندة المعرض مخطط الأرضية مع شرح حول كيفية الوصول بسهولة إلى أي منطقة قائمة العارضين مع توضيح كيفية التواصل المباشر معهم قائمة المتحدثين والسيرة الذاتية عن كل متحدث كذلك تتيح الهيئة للزوار إمكانية إجراء المحادثة الحية من خلال المساحة المخصصة للدردشة علاوة على حجز غرفة اجتماعات فيديو خاصة تستوعب حتى 5 مشاركين.

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