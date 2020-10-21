موقف رونالدو من المشاركة أمام برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس يتمسك بأمل لحاق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بمواجهة برشلونة في الجولة الثانية في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية إلى أن يوفنتوس تفوق في الجولة الأولى على دينامو كييف الأوكراني بهدفين نظيفين في غياب رونالدو بسبب إصابته بفيروس كورونا ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس نظيره برشلونة في 28 من الشهر الحالي ضمن الجولة الثانية.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يترقب عودة رونالدو في أسرع وقت ممكن، حيث يرغب الجميع في رؤيته وجهًا لوجه من جديد مع ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني ولكن هذه المرة بقميص السيدة العجوز، حيث تنافس ميسي ورونالدو طوال 9 سنوات في إسبانيا عندما كان الدون البرتغالي لاعبًا في صفوف ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن بروتوكول الاتحاد الأوروبي ينص على أن اللاعب الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا يجب أن يتم الإعلان عن علاجه سريريًا أو أن تكون نتيجة الاختبارات سلبية قبل أسبوع على الأقل من المباراة حتى يتم السماح له بالمشاركة في البطولات الأوروبية كما يجب إرسال الوثائق الكاملة المتعلقة بالحالة الصحية للاعب للتأكد منها.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أنه من المهم حسم مصير رونالدو من خوض مباراة برشلونة، حيث سيسمح له بذلك حال ظهور سلبية نتيجة المسحة.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن يوم الجمعة المقبلة سيكمل رونالدو 10 أيام من إعلان إيجابية مسحة كورونا التي خضع لها وقد يسمح له بالعودة للملاعب في حالة استمرار عدم معاناته من الأعراض وبالتالي يكون نشاط الفيروس منخفضا بما يكفي لجعل إمكانية العدوى مستحيلة إلى حد كبير.

ونوهت الصحفية الإيطالية أن تقارير صحفية سابقة كانت قد كشفت أن اليوم الأربعاء هو الحاسم في تحديد مصير رونالدو من مباراة برشلونة.