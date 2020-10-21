موقف رونالدو من المشاركة أمام برشلونة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:26 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس يتمسك بأمل لحاق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بمواجهة برشلونة في الجولة الثانية في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وأشارت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية إلى أن يوفنتوس تفوق في الجولة الأولى على دينامو كييف الأوكراني بهدفين نظيفين في غياب رونالدو بسبب إصابته بفيروس كورونا ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس نظيره برشلونة في 28 من الشهر الحالي ضمن الجولة الثانية.

 

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يترقب عودة رونالدو في أسرع وقت ممكن، حيث يرغب الجميع في رؤيته وجهًا لوجه من جديد مع ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني ولكن هذه المرة بقميص السيدة العجوز، حيث تنافس ميسي ورونالدو طوال 9 سنوات في إسبانيا عندما كان الدون البرتغالي لاعبًا في صفوف ريال مدريد.

 

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن بروتوكول الاتحاد الأوروبي ينص على أن اللاعب الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا يجب أن يتم الإعلان عن علاجه سريريًا أو أن تكون نتيجة الاختبارات سلبية قبل أسبوع على الأقل من المباراة حتى يتم السماح له بالمشاركة في البطولات الأوروبية كما يجب إرسال الوثائق الكاملة المتعلقة بالحالة الصحية للاعب للتأكد منها.

 

وألمحت الصحيفة الإيطالية أنه من المهم حسم مصير رونالدو من خوض مباراة برشلونة، حيث سيسمح له بذلك حال ظهور سلبية نتيجة المسحة.

 

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن يوم الجمعة المقبلة سيكمل رونالدو 10 أيام من إعلان إيجابية مسحة كورونا التي خضع لها وقد يسمح له بالعودة للملاعب في حالة استمرار عدم معاناته من الأعراض وبالتالي يكون نشاط الفيروس منخفضا بما يكفي لجعل إمكانية العدوى مستحيلة إلى حد كبير.

 

ونوهت الصحفية الإيطالية أن تقارير صحفية سابقة كانت قد كشفت أن اليوم الأربعاء هو الحاسم في تحديد مصير رونالدو من مباراة برشلونة.

أخبار تهمك

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ يوم

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يومين

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ يوم

الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير مغربية.. كاف يؤجل مباراة الزمالك والرجاء

منذ أقل من ساعة

خاص.. تامر حسني يطرح أغنية"فجأه افترقنا" غدًا

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة طلب الأهلي بشأن بقاء أحمد فتحي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

خبر سار في الأهلي قبل موقعة الوداد

منذ 41 دقيقة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

منذ حوالي 6 ساعات

"رجل بدرجة شيطان"| يقتل زوجته ويتهمها بالزنا في عين شمس.. و"الفجر" تكشف المستور

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ حوالي 9 ساعات

محمد يوسف يعلن جهازه المعاون في البنك الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:28 م

عاجل .. بالأرقام تفاصيل الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

05:15 ص

نجمي الأهلي يدخلان ضمن صفقة "بيكهام"

04:29 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

خبر سار في الأهلي قبل موقعة الوداد

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»