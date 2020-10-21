خالد الجندي: مهاجمو إذاعة القران الكريم "سلفيون ومنحلون"

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:18 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان فريقين من السفهاء فى وقت واحد يهاجمون إذاعة القرآن الكريم، فالأول من السلفيين يتهمون الإذاعة بالشرك، والفريق الثانى من المنحلين بيتهكموا على برامج ورموز الإذاعة.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "الفريقين داخلين فى وقت واحد، سواء ومن السلفيين او المنحلين، ما بقى الا اذاعة القران الكريم، التى تعتبر من انظف شعائر نصر وبين أجيال وتملا البيوت والبلد بالبركة ".

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن جريمة قتل "فتاة المعادي" ترتقي إلى حد الجرائم الإرهابية التي ترتكب بين المدنيين.

وأضاف "الجندي": "الإرهاب يهدد المجتمع وبعض الجرائم التي ترتكب بين المدنيين ترتقي إلى حد الجرائم الإرهابية مثل تلك الجريمة النكراء التي أدانها المجتمع بأكمله".

وتابع "الحادث الإرهابي ضرره لا يتوقف على انك قتلت واحد وإنما الضرر يمتد إلى المجتمع كله، فهو يسبب في تعطيل السياحة ويؤثر على الاقتصاد ويوقع البورصة ويفرض حظر التجول ويعطل حياة الأمنيين ويوقف تدفقات النقد الأجنبي والقرآن الكريم كان حاسمًا في تطبيق عقوبة صرامة على هؤلاء الذين يعيثون في الأرض فسادًا".

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