"موسى" عن صورة السيسي مع نظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان: "هتنكد على أردغان"(فيديو)

Advertisements

تحدث الإعلامي أحمد موسى، حول القمة الثلاثية بين الرئيس السيسي ورئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان، التي عقدت اليوم الأربعاء في قبرص.



وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان أشادا بمصر وجهود الرئيس السيسي في مواجهة الإرهاب، والقضاء على الهجرة غير الشرعية، واستقبال اللاجئين"، معلقا: "مصر مستضيفة 5 ملايين مواطن عربي، يعني 7 أضعاف قطر".



وعلق موسى على صورة الرئيس السيسي وهو يصافح رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان عبر المعصم قائلا: "صورة تخلي أردوغان نايم متنكد، مجرد الإعلان عن القمة الثلاثية عامله مشكلة".



وتابع الإعلامي: "الصورة تؤكد أن الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص أصدقاء بمعنى الكلمة".



ويرصد "الفجر"، أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة الثلاثية في قبرص.



التعاون الثلاثي

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بزيارة قبرص، والعلاقات المثمرة بين مصر واليونان وقبرص، قائلًا؛ إن آلية التعاون الثلاثي تسهم في التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه الأمن القومي للدول الثلاث، وتحقيق تطلعات الشعوب.



الهجرة غير الشرعية

وفي هذا الصدد، أوضح أن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان أشادت بالجهود المصرية في مواجهة تدفق الهجرة غير الشرعية.



استضافة اللاجئين

وأشادت القمة، بالجهود المصرية لاستضافة أكثر من 5 ملايين لاجئ ووقف تدفقات الهجرة غير الشرعية منذ 2016 اعتماد على قدراتها الذاتية، خاصة أن مصر لم تلجا في أي مرحلة لاستخدام هذه المسألة كورقة للتفاوض أو الابتزاز مع الشركاء الأوروبيين لتحقيق استفادة مادية أو سياسية.



دعم القضية القبرصية

ودعم الرئيس، مساعي الجمهورية القبرصية الرامية لإيجاد تسوية شاملة ودائمة للقضية القبرصية استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، على نحو يؤدى الى إعادة توحيد شطري الجزيرة مرة أخرى.



الأزمة السورية

بينما استحوذت القضية السورية على نصيب كبير من المناقشة خلال القمة الثلاثية، حيث يقول الرئيس السيسي، إن استئناف الحوار بين كافة الأطراف على أساس قرار مجلس الأمن 2254 يمثل المرجعية الرئيسية للتسوية السياسية، معربا عن إدانته لأي تواجد عسكري غير مشروع على الأراضي السورية.



القضية الفلسطينية

وحول القضية الفلسطينية، أوضح السيسي، أن القمة اتفقت على استمرار الجهود الخاصة بتسوية القضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، وإنهاء حالة الجمود الراهنة واستئناف المفاوضات سعيا لتحقيق هذا الهدف المنشود.



التصدي لداعمي الإرهاب

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى التصدي للدول التي تدعم وتسلح وتمول الإرهاب، منددًا بالسياسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاك قواعد القانون الدولي والتهديد باستخدام القوة والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار، ودعم التطرف والإرهاب ونقل المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاعات.



علاج جذور الإرهاب

واستكمل الرئيس، ضرورة انتهاج مقاربة شاملة لعلاج جذور وظاهرة الإرهاب، وحث الرئيس المجتمع الدولي على تحمل مسوؤلياته في مواجهة من يرعى الإرهاب ويوفر له الملاذ الآمن بمختلف أوجه الدعم.