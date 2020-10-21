في ذكرى ميلاده.. تعرف على سبب ابتعاد حسن عابدين عن الإعلانات

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:46 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير حسن عابدين، يعد من الفنانين المُخضرمين الذين أدوا كافة الأدوار التى عُرضت عليهم بإمتياز.

بعد الشهرة الكبيرة التي حققها حسن عابدين، تهافتت عليه شركات الدعاية والإعلان حتى وقع سلسلة إعلانات لإحدى شركات المياه الغازية ” شويبس ” والتي حققت نجاح غير مسبوق ورفعت من مبيعات الشركة.

في المُقابل واجه هجومًا شرسًا من قبل النُقاد وكان يرد عليهم بأنه ممثل ويتعامل مع الإعلانات كما يتعامل مع أى دور تمثيلي آخر هذا بالإضافة للعائد المالي الذي يتحصل عليه منها والذي يساوى أجر فيلمين كاملين أو مسلسل من أفلامه ومسلسلاته.

زاد النقد له حتى شبهه أحد النُقاد ذات يومٍ فى جريدة الأهرام بالأراجوز مما أدخله في حالة من الاكتئاب الشديد ودفعه لرفض تقديم أي إعلانات فيما بعد على الرغم من المغريات المادية التى عرضت عليه.
في ذكرى ميلاده.. تعرف على سبب ابتعاد حسن عابدين عن الإعلانات
في ذكرى ميلاده.. تعرف على سبب ابتعاد حسن عابدين عن الإعلانات

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