خبر سار في الأهلي قبل موقعة الوداد

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا سارًا قبل المواجهة المقبلة أمام الوداد المغربي.

 

انتظم مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي.

 

كان مروان محسن قد اشتكى من إجهاد في عضلة السمانة، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الوداد المغربي التي أقيمت يوم السبت الماضي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

 

وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم.

 

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد، في جولة الذهاب التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب مساء السبت الماضي.

 

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمباراة العودة أمام بطل المغرب المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل.

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