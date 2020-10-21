جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا





أعلن بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي بورتو في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره نادي بورتو مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة اليوم كالآتي:





حراسة المرمى: ايدرسون.





خط الدفاع: والكر - دياز - جارسيا - كانسيلو.





خط الوسط: رودريجو - جوندوجان - برناردو سيلفا - رياض محرز - رحيم سترلينج.





خط الهجوم: سيرجيو اجويرو.



