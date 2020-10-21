الشرقية للدخان تعلن عن ارتفاع اسعار سجائر "مونديال" و"سويتش"

أعلنت شركة الشرقية للدخان عن أسعار سجائر مونديال ومونديل سويتش اعتبارًا من يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020.





خاطبت شركة “الشرقية للدخان” البورصة المصرية، في بيان، معلنة الأسعار الجديدة وهي: عبوة مونديال (أحمر / أزرق / فضي) 20 سيجارة ستبلغ 20 جنيهاً بدلاً من 18.5 جنيهاً بزيادة. 1.5 جنيه.









اسعار السجائر





وحددت الشركة سعر عبوة “مونديال سويتش” 20 سيجارة بقيمة 23 جنيها بزيادة 4.5 جنيها للعلبة بدلا من 18.5 جنيها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه الأسعار تراعي أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.





وفي وقت سابق من سبتمبر الماضي قررت “الشرقية للدخان” زيادة أسعار بعض منتجاتها من السيجار ودخان الشعر، مبينة في بيان إفصاح لإدارة البورصة اليوم أن مجلس إدارة الشركة وافق على قائمة الأسعار الجديدة بزيادة سعر البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من السيجار ودخان الشعر، وفق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته، وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.





وبحسب ما أكده مسؤولو الشركة قبل أسابيع لا توجد قرارات تتعلق بزيادة أي من السجائر التقليدية، وبحسب تأكيدات مرسي أبو عامر المتحدث باسم الشركة، فإن الزيادات المعلنة في سبتمبر الماضي محدودة فقط للسيجار والدخان ومنتجات الشعر موضحاً أن أسعار السجائر الشعبية المنتجة من خلال الشركة لا تزال كما هي دون أي تغيير.





وفي وقت سابق، عانى سوق السجائر المحلي في مصر من نقص ملحوظ في المعروض، رغم أن المنتج المحلي الوحيد للسجائر، شركة الشرقية للتبغ، يؤكد عدم وجود مشاكل في الإنتاج، ويعزو الأزمة إلى زيادة الطلب على منتجاته.



