تقارير مغربية.. كاف يؤجل مباراة الزمالك والرجاء





كشفت تقارير إعلامية مغربية، آخر تطورات مصير مباراة الزمالك والرجاء في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





كاف يقرر تأجيل مبارة الزمالك والرجاء





وأوضحت قناة الرياضية المغربية أن مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وافقوا بالفعل على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بسبب تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف بكل المغرب.





وتابعت القناة أن مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء ستقام مساء يوم 31 أكتوبر الجاري أو 1 نوفمبر، مشيرة إلى أن نفوذ فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي حسمت القرار.





وكان الزمالك قد حقق فوزا غاليا، خارج الديار أمام الرجاء المغربي، بهدف نظيف ضمن إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.