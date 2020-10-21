بلاغ ضد مرتضى منصور لتطاوله علي الدولة وكافة أجهزتها

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:45 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
مـروة هيـكل
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تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل الي المستشار النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور لتطاوله علي الدولة وكافة أجهزتها.

وقال صبري: قام مرتضى منصور في تسجيل صوتي له قال فيه (( أنا الدولة أنا الحكومة أنا القانون )) وأن مرتضى منصور متحديًا الدولة وسياستها والقانون بأنه هو كل هذا ويظل السؤال الذي يطرح نفسه من الذي يحمي مرتضى منصور ليظل متكبرًا متحديًا الدولة بأكملها ويصول ويجول ويسب ويلعن في أي شخص دون أن يكترث بالعقاب فهذا التسجيل الصوتي يدل علي أنه لا يهاب الدولة ولا القانون ولا يأمن العقاب، وبذلك يكون المبلغ ضده قد ارتكب جريمة إهانة الدولة والإساءة إليها مما يستوجب عقابه.

وطلب صبري التحقيق مع مرتضى منصور وفي حالة ثبوت الإدانة إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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