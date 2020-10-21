10.5 مليون برميل تراجع فى إنتاج النفط الأمريكي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
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كشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فإن إنتاج الولايات المتحدة من النفط تراجع من 10.500 مليون برميل يومياً إلى 9.900 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر  الجاري.

وارتفعت صادرات النفط في الولايات المتحدة بنحو 901 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي لتصل إلى 3.036 مليون برميل يومياً.

في حين انخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط إلى 5.118 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنصرم، مقارنة مع 5.286 مليون برميل يومياً.

ويعني ذلك أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام (الفارق بين الصادرات والواردات) شهد هبوطاً بنحو 1.068 مليون برميل ليصل إلى 2.08 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد المخزونات الأمريكية من النفط، فقد تراجعت بنحو مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 4:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس تسليم ديسمبر بنحو 3.4 بالمائة إلى 40.28 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 2.9 بالمائة إلى 41.29 دولار للبرميل.

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